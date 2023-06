A- A+

reunião Lula se reúne com ministro da Defesa e comandante do Exército após divulgação de mensagens golpistas Conversas entre o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e o subchefe do Estado Maior do Exército Jean Lawand Junior constam em relatório pela Polícia Federal

Após cancelar a viagem que faria a Goiás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o comandante do Exército, general Tomás Paiva para uma reunião no Palácio da Alvorada. O encontro, que não estava na agenda, ocorreu após a divulgação de um plano de golpe encontrado pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Mensagens e documentos encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-auxiliar de Bolsonaro revelam uma trama para dar um golpe de estado, afastar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e colocar o país sob intervenção militar. Segundo reportagem da revista Veja, havia no entorno próximo do ex-presidente militares e apoiadores conspirando para tentar anular o resultado da eleição de 2022, vencida por Lula.

Segundo reportagem, o próprio Cid tratou do assunto com o coronel Jean Lawand Junior, então subchefe do Estado Maior do Exército, dias antes do fim do mandato do ex-presidente. Os diálogos contam com frases como "convença o 01 a salvar esse país", "o presidente vai ser preso" e "pelo amor de Deus, faz alguma coisa". Cid e Lawand são militares da ativa.

Em nota ao Globo, o Exército afirmou que "opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento da cadeia de comando do Exército Brasileiro e tampouco o posicionamento oficial da Força". "Como Instituição de Estado, apartidária, o Exército prima sempre pela legalidade e pelo respeito aos preceitos constitucionais. Os fatos recentes somente ratificam e comprovam a atitude legalista do Exército de Caxias", diz a nota. "Eventuais condutas individuais julgadas irregulares serão tratadas no âmbito judicial, observando o devido processo legal. Na esfera administrativa, as medidas cabíveis já estão sendo adotadas no âmbito da Força", completa.

Veja também

filiação Suplente de Flávio Bolsonaro se filia ao Republicanos a convite de aliado de Lula