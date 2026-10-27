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Governo Federal Lula se reúne com ministro da Defesa, que não deve permanecer em novo governo Presidente completa 81 anos hoje, dois dias depois de conquistar uma vitória histórica nas urnas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro no Palácio da Alvorada no começo da manhã desta terça-feira (27). José Múcio não deseja permanecer no cargo no quarto mandato de Lula e terá influência na escolha do seu sucessor na pasta. O ministério é responsável por chefiar as Forças Armadas.

Logo depois, também chegaram para encontro com Lula a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Amaro.

Pela agenda oficial da presidência, Lula ainda recebe o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira nesta terça-feira (27).

Na segunda-feira (26), Lula recebeu os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) no Palácio da Alvorada. Ambos apoiaram a reeleição de Lula.

Lula completa 81 anos hoje, dois dias depois de conquistar uma vitória histórica nas urnas e garantir um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

O petista será o presidente mais velho a iniciar um novo período de governo no Brasil, marca que amplia um recorde estabelecido por ele próprio em 2023, quando tomou posse aos 77 anos.

O PT do Distrito Federal prepara uma comemoração para Lula que ocorrerá no final da tarde, em frente ao Espelho d’Água do Palácio da Alvorada.

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