Lula se reúne com ministro da Defesa, que não deve permanecer em novo governo
Presidente completa 81 anos hoje, dois dias depois de conquistar uma vitória histórica nas urnas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro no Palácio da Alvorada no começo da manhã desta terça-feira (27). José Múcio não deseja permanecer no cargo no quarto mandato de Lula e terá influência na escolha do seu sucessor na pasta. O ministério é responsável por chefiar as Forças Armadas.
Logo depois, também chegaram para encontro com Lula a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Amaro.
Pela agenda oficial da presidência, Lula ainda recebe o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira nesta terça-feira (27).
Na segunda-feira (26), Lula recebeu os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) no Palácio da Alvorada. Ambos apoiaram a reeleição de Lula.
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Lula completa 81 anos hoje, dois dias depois de conquistar uma vitória histórica nas urnas e garantir um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.
O petista será o presidente mais velho a iniciar um novo período de governo no Brasil, marca que amplia um recorde estabelecido por ele próprio em 2023, quando tomou posse aos 77 anos.
O PT do Distrito Federal prepara uma comemoração para Lula que ocorrerá no final da tarde, em frente ao Espelho d’Água do Palácio da Alvorada.