Lula se reúne com ministro do Trabalho para acertar detalhes de decreto sobre fim da escala 6x1
Governo prepara regras para orientar empresas e trabalhadores durante a transição para nova jornada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para discutir os últimos ajustes no decreto que vai regulamentar o fim da escala de trabalho 6x1.
A expectativa do governo é publicar as novas regras nos próximos dias. Também participam do encontro os ministros Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) e Paulo Henrique Pereira (Empreendedorismo).
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A reunião ocorre após o Congresso Nacional promulgar, no mês passado, uma emenda constitucional que garante aos trabalhadores dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial. A mudança prevê a redução gradual do limite semanal de 44 para 40 horas.
Embora o fim da escala 6x1 já tenha sido aprovado, ainda há dúvidas sobre como as novas regras serão aplicadas em diferentes atividades econômicas.
O decreto preparado pelo Ministério do Trabalho deverá esclarecer os critérios para a organização das jornadas durante o período de transição, especialmente em setores que funcionam aos fins de semana, como comércio e serviços.
A proposta do governo é permitir que empresas e trabalhadores negociem a distribuição dos dias de trabalho e descanso por meio de acordo e convenções coletivas, respeitando as garantias previstas na Constituição.
A regulamentação também ocorre em meio a discussões no Supremo Tribunal Federal (SFT). Na semana passada, o ministro Flávio Dino autorizou, em decisão provisória, que a jornada intermediária de 42 horas semanais seja distribuída em cinco dias, com expedientes de até oito horas e 24 minutos, sem pagamento de horas extras pelos 24 minutos adicionais.
Neste terça-feira, Dino decidiu levar a análise definitiva da questão ao plenário do STF, após manifestação do Congresso.
A discussão envolve a aplicação das regras durante a transição até que o limite de 40 horas semanais esteja plenamente em vigor.