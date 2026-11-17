Lula se reúne com ministros antes de Senado finalizar votação de ajuste fiscal
Governo tenta concluir análise de pacote que prevê economia de até R$ 60 bilhões em 2027 e levá-lo à Câmara ainda nesta terça-feira (17); medidas provocaram resistência entre parlamentares da base
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta terça-feira (17) com os ministros Bruno Moretti (Planejamento), Míriam Belchior (Casa Civil) e José Guimarães (Relações Institucionais) no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro ocorre horas antes de o Senado retomar a votação do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo, que prevê uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027, e em meio a críticas de parlamentares do próprio PT a medidas que podem limitar o crescimento das despesas públicas.
Moretti chegou ao Alvorada por volta das 10h50 desta terça-feira (17). A reunião acontece em um momento de articulação do governo para garantir a aprovação das propostas no Congresso e conter a resistência de uma ala da esquerda, que vê riscos de redução de recursos para políticas sociais. O Executivo, por sua vez, argumenta que as medidas são necessárias para equilibrar as contas públicas e garantir a continuidade dos programas do governo.
O Senado aprovou na última quinta-feira (12) o texto principal do projeto, por 45 votos a 31, mas deixou para esta terça a análise de quatro propostas de alteração apresentadas por parlamentares. Essas mudanças ainda podem modificar o alcance do ajuste. A intenção do governo é concluir a votação e encaminhar o texto imediatamente à Câmara dos Deputados.
Nesta terça-feira (17), o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o governo tem um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que os deputados também votem a proposta ainda nesta terça, após a conclusão da análise pelos senadores. A aprovação é considerada uma prioridade pela equipe econômica para a elaboração do Orçamento do próximo ano.
O pacote reúne medidas para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Entre elas estão a revisão de benefícios tributários concedidos a empresas, mudanças nas regras de controle dos gastos públicos e mecanismos para limitar despesas em determinadas situações. Uma das propostas prevê que, nos anos em que forem acionadas medidas adicionais de contenção de gastos, o limite de crescimento das despesas acima da inflação seja reduzido de 2,5% para 2%.
Outro ponto prevê a retirada receitas extraordinárias obtidas com o petróleo da base de cálculo dos investimentos mínimos obrigatórios em saúde e educação. Na prática, esses recursos adicionais deixariam de elevar automaticamente o valor mínimo que o governo precisa aplicar nessas áreas. A equipe econômica sustenta que os pisos constitucionais serão preservados, mas parlamentares da esquerda argumentam que a mudança pode reduzir o volume de recursos destinado aos serviços públicos em comparação com as regras atuais.
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Críticas do PT
As medidas provocaram divergências dentro da base de apoio de Lula, especialmente entre deputados do PT e do PSOL. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), por exemplo, criticou a proposta e defendeu alternativas para ampliar a arrecadação, como a taxação de grandes fortunas. Parlamentares eleitos em outubro também se manifestaram contra pontos do pacote, argumentando que o ajuste contraria compromissos de ampliação dos investimentos sociais assumidos pelo presidente durante a campanha à reeleição.
A resistência levou integrantes do governo a intensificar as conversas com a base aliada. Nos últimos dias, Moretti tem participado de entrevistas e divulgado explicações sobre o pacote para tentar reduzir as críticas. O ministro, no entanto, também provocou reação de parlamentares petistas ao se referir a uma parcela da esquerda contrária às medidas como uma "pequena fração sectária".
Apesar das divergências, lideranças governistas trabalham para evitar que o descontentamento comprometa a votação na Câmara. A avaliação é que eventuais alterações feitas pelos deputados obrigariam o projeto a retornar ao Senado, prolongando a negociação e dificultando a aprovação das medidas ainda neste ano.
Para o governo, o ajuste é uma peça central da estratégia de cumprir a meta de superávit primário de 2027, quando Lula iniciará seu quarto mandato. O objetivo é fazer com que as receitas superem as despesas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública, em um valor equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A equipe econômica argumenta que a aprovação do pacote ajudará a conter o crescimento da dívida e a abrir espaço para despesas consideradas prioritárias.