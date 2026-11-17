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Presidência Lula se reúne com ministros antes de Senado finalizar votação de ajuste fiscal Governo tenta concluir análise de pacote que prevê economia de até R$ 60 bilhões em 2027 e levá-lo à Câmara ainda nesta terça-feira (17); medidas provocaram resistência entre parlamentares da base

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta terça-feira (17) com os ministros Bruno Moretti (Planejamento), Míriam Belchior (Casa Civil) e José Guimarães (Relações Institucionais) no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro ocorre horas antes de o Senado retomar a votação do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo, que prevê uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027, e em meio a críticas de parlamentares do próprio PT a medidas que podem limitar o crescimento das despesas públicas.

Moretti chegou ao Alvorada por volta das 10h50 desta terça-feira (17). A reunião acontece em um momento de articulação do governo para garantir a aprovação das propostas no Congresso e conter a resistência de uma ala da esquerda, que vê riscos de redução de recursos para políticas sociais. O Executivo, por sua vez, argumenta que as medidas são necessárias para equilibrar as contas públicas e garantir a continuidade dos programas do governo.

O Senado aprovou na última quinta-feira (12) o texto principal do projeto, por 45 votos a 31, mas deixou para esta terça a análise de quatro propostas de alteração apresentadas por parlamentares. Essas mudanças ainda podem modificar o alcance do ajuste. A intenção do governo é concluir a votação e encaminhar o texto imediatamente à Câmara dos Deputados.

Nesta terça-feira (17), o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o governo tem um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que os deputados também votem a proposta ainda nesta terça, após a conclusão da análise pelos senadores. A aprovação é considerada uma prioridade pela equipe econômica para a elaboração do Orçamento do próximo ano.

O pacote reúne medidas para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Entre elas estão a revisão de benefícios tributários concedidos a empresas, mudanças nas regras de controle dos gastos públicos e mecanismos para limitar despesas em determinadas situações. Uma das propostas prevê que, nos anos em que forem acionadas medidas adicionais de contenção de gastos, o limite de crescimento das despesas acima da inflação seja reduzido de 2,5% para 2%.

Outro ponto prevê a retirada receitas extraordinárias obtidas com o petróleo da base de cálculo dos investimentos mínimos obrigatórios em saúde e educação. Na prática, esses recursos adicionais deixariam de elevar automaticamente o valor mínimo que o governo precisa aplicar nessas áreas. A equipe econômica sustenta que os pisos constitucionais serão preservados, mas parlamentares da esquerda argumentam que a mudança pode reduzir o volume de recursos destinado aos serviços públicos em comparação com as regras atuais.

Críticas do PT

As medidas provocaram divergências dentro da base de apoio de Lula, especialmente entre deputados do PT e do PSOL. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), por exemplo, criticou a proposta e defendeu alternativas para ampliar a arrecadação, como a taxação de grandes fortunas. Parlamentares eleitos em outubro também se manifestaram contra pontos do pacote, argumentando que o ajuste contraria compromissos de ampliação dos investimentos sociais assumidos pelo presidente durante a campanha à reeleição.

A resistência levou integrantes do governo a intensificar as conversas com a base aliada. Nos últimos dias, Moretti tem participado de entrevistas e divulgado explicações sobre o pacote para tentar reduzir as críticas. O ministro, no entanto, também provocou reação de parlamentares petistas ao se referir a uma parcela da esquerda contrária às medidas como uma "pequena fração sectária".

Apesar das divergências, lideranças governistas trabalham para evitar que o descontentamento comprometa a votação na Câmara. A avaliação é que eventuais alterações feitas pelos deputados obrigariam o projeto a retornar ao Senado, prolongando a negociação e dificultando a aprovação das medidas ainda neste ano.

Para o governo, o ajuste é uma peça central da estratégia de cumprir a meta de superávit primário de 2027, quando Lula iniciará seu quarto mandato. O objetivo é fazer com que as receitas superem as despesas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública, em um valor equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A equipe econômica argumenta que a aprovação do pacote ajudará a conter o crescimento da dívida e a abrir espaço para despesas consideradas prioritárias.

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