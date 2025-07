A- A+

BRASIL Lula se reúne com ministros do União Brasil após líder do partido no Senado apoiar Bolsonaro Reunião não estava prevista na agenda e ocorreu no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira no Palácio do Planalto com os três ministros da cota do União Brasil: Celso Sabino (Turismo), Waldez Góes (Integração Nacional) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações).

O encontro, que durou menos de uma hora, não estava na agenda do presidente. Procurados para comentar o motivo da reunião, os ministros e o Palácio do Planalto não comentaram.

A reunião ocorreu quatro dias após o líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), ter participado de um evento ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e anunciado que entregaria os cargos que havia indicado no governo federal.

Efraim e Michelle estiveram na inauguração da sede do PL na Paraíba. A ex-primeira-dama disse que o partido estará ao lado do senador em uma eventual candidatura ao governo estadual no ano que vem.

— Os cargos estão à disposição. São duas pessoas, duas indicações aqui na Paraíba, na Codevasf e nos Correios. São cargos técnicos, nem são políticos. O mesmo governo que nomeia é o mesmo que exonera — afirmou o senador à rádio CBN João Pessoa.

No palanque, Michelle discursou para uma plateia de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e declarou apoio a Efraim:

— A Paraíba vai mudar a sua história com Efraim no governo do estado e com Marcelo Queiroga senador. Precisamos de vocês, homens que entendem que a política é uma ferramenta de transformação.

Durante seu discurso, Efraim acenou ao eleitorado conservador e criticou diretamente o Supremo Tribunal Federal.

— É inadmissível ver uma condenação cautelar de Jair Bolsonaro e ver o pivô da Lava-Jato ser colocado nas ruas livres, por invalidar provas — disse.

