Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AGENDA PRESIDENCIAL

Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (12)

Os compromissos da agenda presidencial começam às 9h, quando o chefe do Executivo recebe o chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola

Reportar Erro
Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (12)Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (12) - Foto: Evaristo Sa / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir na sexta-feira, 12, com ministros no Palácio da Alvorada. Às 9h, o chefe do Executivo recebe o chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola.

Às 11h, Lula tem reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro.

O presidente ainda deve se encontrar com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, às 15h. Este deve ser o último compromisso oficial do dia, conforme a agenda do Executivo.

Leia também

• Bolsonaro, Lula, Collor e Temer: os quatro ex-presidentes que foram presos desde a redemocratização

• Congresso tem direito de discutir anistia quando quiser, diz Lula; governo vai trabalhar contra

• Lula defende redução dos juros com "sobriedade": "Não pode ficar numa gangorra"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter