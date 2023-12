A- A+

GOVERNO LULA Lula se reúne com ministros para balanço do ano e deve fazer cobranças Presidente terá encontro com os 38 integrantes do primeiro escalão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne os 38 ministros na manhã desta quarta-feira para um balanço de fim de ano. Como informou a colunista Malu Gaspar, do Globo, o chefe do Executivo fará cobranças em relação a ministros que não conseguiram executar todo o Orçamento. Haverá a apresentação de um relatório com os valores desembolsados por cada pasta e as entregas feitas.

Em junho, em outro momento em que reuniu os ministros, Lula já havia cobrado os auxiliares. Na ocasião, cobrou alinhamento dos ministérios com a Secretaria de Comunicação Social para divulgação de ações de governo e frisou que as políticas implantadas sejam “de governo” e não de ministros.

Também proibiu a apresentação de novas ideias antes da implantação do que já foi proposto e se queixou dos programas que estão atrasados.

— Essa reunião tem como pressuposto o segundo passo do governo. Até agora tivemos tratando da organização do ministério, estávamos tratando da briga de orçamento, tentando recuperar parte de todas as políticas públicas desmontadas no governo, inclusive remontando algumas políticas. Essa parte está cumprida, falta lançar o Luz Para Todos e o programa Água para Todos, que também falta anunciar — afirmou na ocasião.



Como O Globo revelou, o governo também prepara mudanças na comunicação para dar mais peso ao ambiente digital. O ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social) afirmou que o Executivo vai mudar a estratégia digital e contratar serviços para impulsionar conteúdo nas redes sociais.

— As tecnologias disponíveis nas plataformas digitais permitem isso: dialogar com um público específico que você quer atingir com determinada informação. A ideia é uma utilização racional e objetiva. Hoje, nós não fazemos impulsionamento institucional, não temos uma política nesse sentido. Só existe uma política publicitária. Não tem na área digital — disse Pimenta em entrevista.

