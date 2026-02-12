A- A+

Eleições 2026 Lula se reúne com Pacheco para discutir candidatura em Minas, mas senador resiste Presidente vê parlamentar como principal alternativa no estado e aliados veem cenário ainda aberto

Em uma nova tentativa de convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a concorrer ao governo de Minas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o parlamentar na quarta-feira, em um encontro fora da agenda. De acordo com relatos feitos por pessoas a par da conversa, Pacheco reiteirou a Lula que não tem a intenção de se candidatar neste ano, sinalizando resistência a entrar na disputa estadual.

A definição de Pacheco como candidato em Minas é um dos fatores que, na avaliação de aliados de Lula, poderia ajudar a destravar a aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar era o nome preferido no Senado para a Corte, mas foi preterido para a vaga, o que causou resistências ao chefe da AGU entre os senadores.

Integrantes do governo avaliam que, caso ele tope se candidatar em Minas, a situação de Messias melhoraria, uma vez que indicaria um acordo entre Lula e o ex-presidente do Senado.

Apesar da posição manifestada por Pacheco a Lula, interlocutores do governo afirmam que o assunto não é considerado encerrado. Segundo um aliado do senador, “não parece” haver uma definição definitiva, mantendo em aberto a possibilidade de retomada das conversas nos próximos meses.

Nos bastidores, Lula tem reiterado a avaliação de que Pacheco é hoje a alternativa mais competitiva do campo governista em Minas, estado visto como estratégico para a construção do palanque presidencial de 2026. O presidente também já indicou disposição de ajudar o senador na superação de entraves partidários e na montagem de uma base política que lhe dê condições de disputar o cargo, caso decida entrar na corrida.

Pacheco, por sua vez, tem ressaltado a necessidade de resolver indefinições partidárias e de avaliar o momento adequado antes de qualquer decisão eleitoral. A cautela é compartilhada por aliados, que veem o processo ainda em fase de amadurecimento e dependente das articulações nacionais e locais.

O encontro ocorre em meio à intensificação das movimentações pré-eleitorais e reforça o peso de Minas Gerais na estratégia das principais forças políticas. Com eleitorado numeroso e histórico de equilíbrio entre diferentes campos, o estado é tratado por governistas como peça central para a disputa presidencial e para a formação de alianças em 2026.

Veja também