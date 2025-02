A- A+

PALÁCIO DO PLANALTO Lula se reúne com Padilha, cotado para assumir Saúde, após conversa com Nísia Ministro da Secretaria de Relações Institucionais deve assumir pasta de colega da Esplanada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na tarde desta terça-feira com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, cotado para assumir a pasta da Saúde, comandada por Nísia Trindade.

O encontro ocorre após conversa a sós de Lula com a própria Nísia. A demissão da ministra é dada como certa por pessoas do primeiro escalão do governo.

Mais cedo, Lula e a ministra celebraram a pactuação de vacinas e anunciaram a inclusão do imunizante da dengue do Instituto Butantan no SUS.

A cerimônia, que aconteceu nesta manhã no Planalto, foi marcada pelo silêncio do presidente e uma ministra ovacionada pelo público.

Nísia fez questão de levar e cumprimentar toda sua equipe de secretários, o que não costuma acontecer em agendas similares.

Em caso de nomeação de Padilha, o nome de quem assumirá a SRI ainda será confirmado.

Veja também