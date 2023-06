Lula se reúne com Papa Francisco para tratar de guerra na Ucrânia e combate à fome

A- A+

Marcado para esta quarta-feira (21), às 9h30 (horário de Brasília), o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano, é um dos momentos mais aguardados no roteiro de viagem à Itália. Lula e o Pontífice se conhecem há mais de 20 anos, quando Francisco, cardeal em Buenos Aires, ainda usava o nome de batismo Jorge Mario Bergoglio.

A interlocutores próximos, Lula costuma dizer que Francisco reflete as preocupações da Igreja Católica, mas de forma diferente de seus antecessores. O Papa tem predileção por temas como a inclusão, o combate à fome e à pobreza, a paz mundial — o desejo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia — e a preocupação com os cristãos e clérigos que vêm sendo perseguidos em todo o mundo, inclusive no hemisfério — caso da Nicarágua.

Como Papa, Francisco vai se reunir com o presidente brasileiro pela segunda vez. A primeira foi quando Lula, um mês depois de deixar prisão, em dezembro de 2020, esteve no Vaticano. Foi um encontro privado, conseguido com a ajuda de Alberto Fernández, presidente da Argentina — país de nascimento do Pontífice. Desta vez, a audiência acontecerá a convite do Vaticano.

Lula conversou com o Papa por telefone, no fim do mês passado. O presidente agradeceu ao religioso pela atuação "pela paz na Ucrânia" e no combate à pobreza e o convidou a vir ao Brasil mas, diante da fragilidade de Francisco naquele momento, não teve resposta.



No encontro desta quarta-feira, Lula reforçará o convite para que o Papa venha ao Brasil e participe do Círio de Nazaré, em outubro deste ano, em Belém (PA). Manifestação religiosa que reúne multidões na capital paraense, marcada por procissões em devoção a Maria de Nazaré, a festa é celebrada anualmente desde 1793.

Antes do encontro com o Papa, Lula vai se reunir com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein. Em seguida, será recebido pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, com quem almoçará no Palácio Quirinale.

No fim do dia, Lula se reunirá com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ligada à extrema-direita de seu país. O último compromisso será um com encontro com prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, na prefeitura.

