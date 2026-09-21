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governo Lula se reúne com prefeito adversário de Trump em NY e discute escala 6x1 e "extremismo" Zohran Mamdani é uma das principais lideranças da esquerda americana e mantém divergências públicas com Donald Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, nesta segunda-feira nos Estados Unidos e tratou sobre as discussões do fim da escala 6x1, da defesa da democracia e do "enfrentamento do extremismo e da desinformação no mundo todo".

Mamdani é uma das principais lideranças da esquerda americana e mantém divergências públicas com o presidente dos EUA, Donald Trump. A reunião é o principal compromisso político de Lula fora da sede da ONU durante a passagem pela cidade.

Leia a nota divulgada pelo perfil do presidente Lula:

"Recebi nesta segunda-feira (21) o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na conversa, compartilhei a experiência brasileira em políticas públicas de inclusão social, governo digital, educação, habitação, alimentação escolar e saúde. Recordei, ainda, a experiência das gestões do Partido dos Trabalhadores com o orçamento participativo em grandes capitais. O prefeito Mamdani, por sua vez, destacou a criação de supermercados populares em Nova York. Concordamos a respeito da importância de priorizar as populações vulneráveis na formulação de políticas públicas, colocando os mais pobres no orçamento. Conversamos também sobre a proposta de redução da jornada de trabalho que tramita no Congresso Brasileiro, para garantir o fim da escala 6x1, possibilitando que os trabalhadores possam usufruir de dois dias livres por semana. Discutimos, ainda, a importância da defesa da democracia e do enfrentamento do extremismo e da desinformação no mundo todo. Por fim, convidei o prefeito Mamdani a visitar o Brasil, em data a ser acordada futuramente."

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