GOVERNO LULA Lula se reúne com presidente da Comissão Europeia sobre acordo com Mercosul e guerra da Ucrânia Tratativa comercial está emperrada, mas governo busca avançar no tema

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta segunda-feira (12) com a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. O encontro será no Palácio do Planalto. A comissão é um órgão que faz parte da estrutura da União Europeia.

De acordo com o governo brasileiro, um dos temas tratados deverá ser o reforço de parcerias econômicas entre Brasil e União Europeia, incluindo o acordo em negociação do bloco com o Mercosul.

A União Europeia e o Mercosul anunciaram em 2019 um acordo de livre comércio. Entretanto, o texto ainda precisa ser confirmado por todos os países integrantes dos dois blocos. As negociações emperraram desde então, mas o governo Lula tenta avançar nelas.

Em abril, durante viagem a Lisboa, o presidente citou o acordo como uma prioridade comercial:

— No que depender de mim, a gente vai fazer um acordo União Europeia e Mercosul. Faltam pequenos ajustes e temos condições de fazer. Se depender de mim, a gente vai tentar concluir a discussão mais séria do acordo com União Europeia. A gente vai rearticular a unidade da América do Sul porque a gente quer provar que juntos somos um grande bloco econômico — afirmou na ocasião.



Também deve ser debatido o esforço para um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O tema pode ser motivo de divergência entre os dois, já que Von der Leyen defende a posição ucraniana, enquanto Lula tenta se colocar em uma posição neutra, mas já foi acusado de minimizar o ataque russo.

