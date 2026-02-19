A- A+

Cúpula de Nova Délhi Lula se reúne com primeiro-ministro da Croácia e discute acordo Mercosul-UE Líderes participam da cúpula sobre impacto da inteligência artificial na Índia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, nesta quinta-feira, 19, na Índia. Os dois participam da cúpula sobre impacto da inteligência artificial.

Um dos assuntos discutidos foi o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Tanto Lula quanto Plenkovic concordaram em relação à importância do acordo e a expectativa de que ele possa entrar em vigor em breve. Também concordaram quanto à relevância do acordo no momento geopolítico que o mundo vive.

"Os dois líderes destacaram a importância da assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia e sua expectativa de que o instrumento possa entrar em vigor com a brevidade possível. Ambos concordaram com a importância estratégica do Acordo no atual momento de recrudescimento do unilateralismo e do protecionismo comercial", afirmou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em nota divulgada na manhã desta quinta.

A Secom informou que Lula e Plenkovic também conversaram sobre "temas relacionados à paz e à segurança". "O presidente Lula lamentou os elevados gastos com armamentos no mundo todo e defendeu a necessidade de fortalecimento do multilateralismo e das Nações Unidas", disse.

Lula está na Índia para participar da cúpula sobre IA e também para uma visita de Estado. Depois disso, irá à Coreia do Sul. Voltará ao Brasil no início da próxima semana.





