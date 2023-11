A- A+

BRASIL Lula se reúne com príncipe saudita em Riad Presidente brasileiro e monarca trataram de possibilidade de investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve nesta terça-feira uma reunião com o príncipe e Primeiro-Ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Em Riad, capital do país, ambos discutiram sobre investimentos nos dois países.

Segundo o governo, o foco da conversa foi "o fortalecimento das relações bilaterais", investimentos, além das "oportunidades para empresas nacionais no país árabe".

Um dos temas da reunião foi o investimento de US$ 10 bilhões que o Fundo Soberano Saudita planeja aplicar no Brasil. Entre setores que poderiam receber o investimento estão "energia limpa, hidrogênio verde, defesa, ciência e tecnologia, agropecuária e aportes em infraestrutura".

Ainda de acordo com o governo brasileiro, o príncipe saudita mencionou a importância da presidência brasileira do G-20, que se inicia em dezembro.



Mohammed bin Salman também ressaltou a entrada da Arábia Saudita no BRICS, e afirmou que o país tem interesse em ter uma participação ativa no banco do bloco, presidido por Dilma Rousseff.

Após a estadia em Riad, Lula segue para Doha, no Catar, e seguida para Dubai, onde ocorrerá a COP-28. Antes de retornar ao Brasil, o presidente ainda passa pela Alemanha.

Veja também

BRASIL Dino se reúne com parlamentares governistas em jantar e deve ir ao Senado nesta quarta (29)