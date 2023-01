A- A+

Educação Lula se reúne com reitores e diz que universidades estão "saindo das trevas" O presidente se referiu a Jair Bolsonaro como "coisa" e criticou a postura beligerante adotada pelo governo com as instiuições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (19) que as universidades saírão das trevas, em referência à turbulência vivida pelas instituições durante o governo de Jair Bolsonaro. Em encontro com reitores no Palácio do Planalto, Lula se comprometeu a respeitar a autonomia das universidades e retomar investimentos no ensino superior.

– Eu tenho orgulho de ter vivido um momento em que a gente mais acreditou na educação. O momento que a gente mais investiu em ciência e tecnologia, em educação universitária, investiu no ensino fundamental, ensino médio e nos institutos federais. Por uma única razão: é que não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema na formação do seu povo – disse Lula aos reitores, acrescentando:

– Então, nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos 4 anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo.

Durante o discurso, o presidente se referiu a Jair Bolsonaro como "coisa" e criticou a postura beligerante adotada pelo governo anterior no trato com as universidades.

– Precisam saber que o encontro com vocês é o encontro da civilização. Eu nunca consegui compreender qual era a dificuldade de um presidente da República tinha de se encontrar com reitores uma vez por ano.

