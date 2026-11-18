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LULA 4 Lula se reúne com Rui, Camilo, Fonteles e Edinho para discutir formação do governo Maior expectativa está nas definições dos futuros ministros da Fazenda e da Casa Civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início às discussões para formação do governo do seu quarto mandato ao se reunir na noite desta terça-feira no Palácio da Alvorada com o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito Rui Costa (PT-BA), com governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, com o ex-ministro da Educação e senador Camilo Santana (PT-CE) e com o presidente do PT, Edinho Silva.

Costa e Fonteles desembarcaram em Brasília nesta terça-feira. O encontro, com os auxiliares, que integraram a coordenação da campanha no segundo turno, durou mais de quatro horas.

Edinho recebeu de Lula a missão de conversar com presidentes de partidos que possam indicar nomes para compor o ministério do quarto mandato. Na reunião, o dirigente informaria ao presidente as pretensões de cada legenda.

Desde que foi reeleito, Lula não tem dado pistas sobre nomes que integrarão o primeiro escalão, mas deixou para retomar as conversas sobre o assunto após a viagem que fez para Turquia, Filipinas e Espanha. A maior expectativa está nas definições dos futuros ministros da Fazenda e da Casa Civil. O novo ministério da Segurança Pública também tem sido cobiçado por ser considerado a principal novidade da quarta gestão do petista.

Fonteles, Costa e o senador Camilo Santana, que também está em Brasília, foram três dos nomes mais próximos de Lula durante o segundo turno e atuaram como coordenadores da estratégia vencedora na eleição.

Senador pelo Ceará e ex-ministro da Educação, Camilo vem sendo citado como favorito para assumir a Casa Civil, enquanto Costa é considerado nome forte para ministérios na área de infraestrutura ou de segurança pública.

Nome que despontou como favorito para a Fazenda logo após o segundo turno, Fonteles, submergiu nos últimos dias depois que aliados identificaram um excesso de exposição do seu nome, o que poderia incomodar Lula. O governador do Piauí também não foi chamado para a reunião de economistas convocada pelo presidente no Alvorada.

Dentro do PT, a possibilidade de Fonteles assumir a Fazenda passou a ser questionada diante do potencial impacto político de sua saída do governo estadual, para o qual foi reeleito com 70% dos votos. Considerado um reduto petista, o estado não elegeu nenhum deputado federal do PL e tampouco reelegeu Ciro Nogueira, presidente do PP, para o Senado. A avaliação de aliados é que a saída antecipada do governador poderia abrir um vácuo político no estado, criando espaço para a articulação da direita.

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