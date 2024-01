A- A+

BRASIL Lula se reúne nesta quarta-feira (10) com embaixador da Palestina Encontro acontecerá na parte da manhã, no Palácio do Planalto

Em meio ao clima de tensão e incertezas no Oriente Médio, com quase três meses de conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir, nesta quarta-feira, com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben. A audiência está marcada para às 10h, no Palácio do Planalto, segundo a assessoria de comunicação da Presidência da República.

Esta será a segunda vez, desde novembro, que Lula e o diplomata palestino vão se encontrar. Em uma solenidade no Itamaraty, Lula condecorou Alzeben com o mais alto grau da Ordem de Rio Branco.

Ao mesmo tempo, as relações do governo brasileiro com o embaixador israelense Daniel Zonshine, ficaram abaladas. Uma das razões foi a reunião entre Zonshine, parlamentares da oposição e o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Câmara. Bastante criticado, o diplomata esclareceu não ter convidado Bolsonaro para o encontro, cujo objetivo era mostrar imagens decorrentes dos ataques do Hamas a civis de Israel, em 7 de outubro de 2022.



Lula e os embaixadores no Oriente Médio negociaram com Israel, Egito e Palestina, a saída de brasileiros que estavam -- outros ainda estão -- na Faixa de Gaza, principal zona de conflito. Porém, tanto internamente quanto em declarações feitas no exterior, o presidente do Brasil tem assumido uma posição crítica a Israel, devido à matança de civis em Gaza, especialmente crianças e idosos.

