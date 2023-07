A- A+

PRESIDENTE LULA Lula se reúne pela terceira vez com presidente eleito do Paraguai Os dois devem tratar sobre a revisão do Tratado de Itaipu é o principal ponto da relação bilateral para os próximos anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta sexta-feira (28) com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, no Palácio da Alvorada. Os dois devem tratar sobre a revisão do Tratado de Itaipu, principal ponto da relação bilateral para os próximos.

Peña também deve reforçar o convite para que Lula participe da sua cerimônia de posse, marcada para o dia 15 de agosto. Ele venceu a eleição com 95% e pertence ao conservador Partido Colorado.

Em maio, Peña esteve com Lula no Palácio do Planalto e destacou a importância da usina hidrelétrica binacional Itaipu para a economia de seu país e lembrou que, neste ano, será revisado do chamado Anexo C, que trata da forma de pagamento pela energia comercializada. Ele não entrou em detalhes sobre como seria essa negociação, mas afirmou que as conversas precisam levar em conta outros pontos de vista, além do financeiro.

O acordo que criou a hidrelétrica, com sede em Foz do Iguaçu (PR), completou 50 anos. Ele regula o aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná, que divide os dois países. O Brasil tem direito a 50% da produção da usina. O Paraguai, por sua vez, só utiliza cerca de 70% do que teria direito e o restante é comprado pelo Brasil.





No dia 13 de agosto — dois dias antes de Peña tomar posse — técnicos dos dois países vão revisar os termos financeiros, uma vez que as dívidas para a construção da usina foram quitadas.

Peña e Lula também se encontraram na cúpula do Mercosul, em Puerto Uguazú, na Argentina. O encontro de presidentes do bloco ocorreu no começo do julho. Os países construíram juntos uma nova resposta à proposta de acordo entre Mercosul e União Europeia, que deve ser fechado até o final do ano.

O presidente eleito também esteve com o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesta quarta-feira. Os dois conversaram sobre possibilidade de cooperação entre Paraguai e São Paulo em áreas como agricultura e sustentabilidade nos setores agrícola, alimentício e tecnológico.

Peña também esteve com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Na ocasião, falou que o Brasil é um parceiro fundamental para o Paraguai para colocar o país em um plano de relevância internacional.

