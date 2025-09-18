Qui, 18 de Setembro

GOVERNO FEDERAL

Lula se reunirá com Celso Sabino após União exigir saída do governo em 24 horas

O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro do Turismo, Celso SabinoPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro do Turismo, Celso Sabino - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta sexta-feira, 19, com o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro, para que filiados com mandato deixem o governo federal em até 24 horas.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o encontro deve ocorrer no Palácio do Alvorada. Lula tem duas agendas na parte da manhã, com autoridades da União Europeia e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo.

O encontro ainda não está presente nas agendas oficiais de Lula e Sabino. Nesta quinta, o União Brasil antecipou o prazo para o desembarque do governo.

No dia 2 de setembro, a federação União Progressista, que reúne o PP e o União Brasil, determinou que, no prazo de um mês, todos os filiados com cargo no Executivo deveriam abandonar os postos.

De acordo com a resolução desta quinta, a não observância da determinação - isto é, a permanência no governo - "sujeitará o infrator às sanções previstas no Estatuto, após regular tramitação de processo disciplinar instaurado no âmbito da Comissão Executiva Nacional".

