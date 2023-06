A- A+

VIAGEM PRESIDENCIAL Lula se reunirá com prefeito de Roma que o visitou na prisão Ele também se encontrará com presidente italiano e papa Francisco

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Roma, na próxima quarta-feira (21), inclui uma visita ao prefeito da capital italiana, Roberto Gualtieri. O encontro ocorrerá no gabinete da prefeitura, por volta das 16 horas (horário local) e terá um caráter pessoal, segundo o Palácio do Itamaraty, uma vez que Gualtieri foi uma das personalidades internacionais que visitou Lula durante o período em que o ex-presidente esteve preso em Curitiba, entre 2018 e 2019, no âmbito da Operação Lava Jato. Na época da visita, em julho de 2018, Gualtieri exercia mandato de eurodeputado pelo Partido Democrático Italiano.

"É um encontro mais de natureza pessoal. Lembrem que o prefeito de rima foi uma das personalidades que visitou o presidente Lula, quando ele se encontrava preso, em Curitiba. Isso gerou, naturalmente, uma grande empatia e amizade entre os dois", destacou a embaixadora Maria Luísa Escorel de Moraes, que é secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em coletiva de imprensa para informar detalhes sobre a viagem presidencial.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou todas as condenações de Lula e ainda julgou o então juiz responsável pelas ações, o agora senador Sérgio Moro (Podemos-PR), como magistrado suspeito, no caso que ficou conhecido como tríplex do Guarujá. Após a revelação de uma série de mensagens, os ministros do STF consideraram que o juiz adotou uma postura parcial e fez um conluio com o Ministério Público Federal (MPF) nas investigações contra o petista.

O Itamaraty informou que, apesar de tentativas, não houve confirmação de uma reunião bilateral entre Lula e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Primeira mulher a ocupar o cargo, Meloni é líder do primeiro governo de extrema-direita no país em décadas.

Lula embarcou no início da noite desta segunda-feira (19) com destino à Europa.

Veja também

Brasil e UE Na Europa, Brasil vai cobrar recursos para combate à pobreza