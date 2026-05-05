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Política Lula se reunirá com Trump na 5ª feira, diz Casa Branca Lula, de 80 anos, e seu par americano, de 79, divergem em diversos temas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira (7), informou um funcionário da Casa Branca.

Ambos os líderes, que até agora se reuniram apenas uma vez, no ano passado na Malásia, tinham previsto se encontrar em Washington no início do ano, mas a reunião não se concretizou.

"O presidente Trump receberá o presidente Lula para uma visita de trabalho nesta quinta-feira. Eles discutirão questões econômicas e de segurança de interesse comum", disse nesta terça-feira o funcionário à AFP sob condição de anonimato.

A Presidência brasileira havia informado mais cedo à AFP nesta terça-feira sobre a possibilidade desse encontro em Washington.

Lula, de 80 anos, e seu par americano, de 79, divergem em diversos temas, como o multilateralismo, o comércio internacional e o combate às mudanças climáticas.

Lula, um crítico contundente da política externa de Trump, mais recentemente por causa da guerra com o Irã, chegará a Washington em meio ao confronto entre Estados Unidos e a república islâmica pelo Estreito de Ormuz, uma passagem por onde costumava transitar um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos.

No entanto, a agenda entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos inclui outros assuntos.

Washington manifestou interesse nos vastos depósitos de terras raras do Brasil, que possui as segundas maiores reservas do mundo desses elementos essenciais para fabricar carros elétricos, mísseis e outros usos tecnológicos.

Por sua vez, Lula afirma estar aberto a investimentos dos Estados Unidos no setor, mas defende que o Brasil controle todo o processo.

Os mandatários também têm uma conversa pendente sobre segurança.

Segundo a imprensa, é possível que Washington designe duas poderosas facções criminosas brasileiras, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como grupos terroristas — uma classificação rejeitada pelo governo de Lula.

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