A- A+

POLÊMICA Lula se solidariza com filhas de Silvio Santos após críticas de Zezé Di Camargo Declaração ocorre após o SBT decidir cancelar a exibição do especial de natal do cantor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às filhas do Silvio Santos nesta quinta-feira (18), após críticas feitas pelo cantor Zezé Di Camargo à atual gestão do SBT. Ao comentar o episódio, Lula classificou como “cretinice” o ataque direcionado às executivas da emissora.

"Que você transmita as filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque do Zezé di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer aquele ataque a homens, mas ele fez as mulheres", afirmou o presidente.

A declaração ocorre após o SBT decidir cancelar a exibição do especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo” e, segundo integrantes da cúpula da emissora, o cantor passou a ser considerado persona non grata no canal. Executivos afirmam que Zezé não será mais convidado para programas da casa.

Após a cerimônia, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais criticando a participação de autoridade no evento, que além de Lula teve o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, um dos principais alvos de bolsonaristas. O artista direcionou ataques à direção da emissora, atualmente comandada por filhas de Silvio Santos. Em tom duro, Zezé afirmou que a empresa estaria contrariando os valores do fundador.

“Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe […] Vocês estão, desculpa, se prostituindo”, disse o sertanejo, em referência às executivas do grupo.

A fala gerou forte reação interna no SBT. Uma das irmãs que integram a direção da emissora afirmou à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que houve indignação com o uso do termo “prostituição” para se referir a uma empresa comandada por mulheres. Segundo ela, Silvio Santos sempre manteve uma relação institucional com presidentes e autoridades de diferentes espectros políticos ao longo da história da emissora.

Embora o evento tenha contado também com a presença de políticos de direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, as críticas de Zezé se concentraram na participação de Lula e do ministro do STF.

Veja também