Lula segue sem receber visitas e faz fisioterapia após alta

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue sem receber visitas após as duas cirurgias realizadas na sexta-feira. Ele teve alta no domingo e desde então se recupera no Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

Nesta segunda-feira, o presidente não teve nenhuma atividade de trabalho, nem de forma remota. Ele fez fisioterapia e ainda não recebeu visita dos seus médicos, segundo o Palácio do Planalto. Apenas o seu fisioterapeuta pessoal, Leandro Dias, acompanha o presidente nesta segunda-feira.

Lula está com uma recuperação normal, embora com dores dentro do esperado. A orientação médica no momento é ainda para que ele não receba visitas.

Durante os três dias em que ficou internado, entre sexta e domingo, o presidente não recebeu visitas por orientação médica. Apenas a primeira-dama, Janja da Silva, acompanhou o presidente.

Na última sexta, ele foi submetido a uma operação para colocar uma prótese no quadril e passou por uma cirurgia plástica nos olhos, no hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Lula ficou internado em apartamento do hospital, sob o cuidado das equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.

Veja também

brasil MDHC divulga 3ª parcial das eleições de conselheiros tutelares