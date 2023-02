Lula será vacinado em lançamento de campanha de imunização nesta segunda (27)

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar nesta segunda-feira (27) do lançamento de uma campanha batizada de Movimento Nacional pela Vacinação, com o objetivo de incentivar a imunização no país. No evento, Lula receberá a quinta dose da vacina contra a Covid-19.

A campanha também marca o início da aplicação no país das vacinas bivalentes, que são eficazes no combate tanto do novo coronavírus original quanto de suas variantes mais recentes, como a ômicron.

A data da cerimônia foi escolhida porque no domingo completaram-se três anos do dia em que foi confirmado o primeiro caso de infecção pela Covid-19 no Brasil, em 2020. Desde então, a doença matou quase 700 mil pessoas no país.

Com o ato de se vacinar publicamente, Lula busca se contrapor ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou em público diversas vezes que não se imunizou contra a doença e colocou a segurança e a eficácia dos imunizantes em dúvida. O petista, por sua vez, divulgou ter tomado as quatro doses da vacina, antes de ser eleito.

A vacina bivalente será direcionada inicialmente para grupos de risco, como idosos e imunocomprometidos.

De acordo com o Ministério da Saúde, 19,1 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. Além disso, 68,6 milhões não tomaram a terceira e outros 30,2 milhões não receberam a quarta.

