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BRASIL E EUA Lula sinaliza a aliados que vai procurar Trump na próxima semana Em reunião no Alvorada, presidente disse ter falado nos últimos dias com os presidentes da China, Xi JinPing, e da Rússia, Vladimir Putin, e que também procuraria americano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou a aliados que buscará conversar com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, na próxima semana. A declaração foi feita num encontro do petista com parlamentares do PSOL e da Rede no Palácio da Alvorada nesta tarde.

O encontro ocorreu para oficializar o apoio da federação à reeleição do presidente.

De acordo com relatos de dois participantes, o petista defendeu o fim da guerra na Ucrânia e criticou a atuação do Conselho de Segurança da ONU para conseguir encerrar o conflito.

Nesse momento, Lula afirmou que conversou nos últimos dias com os presidentes da China, Xi JinPing, e da Rússia, Vladimir Putin, sobre o conflito e que, na próxima semana, buscaria falar com Trump também.

Segundo esses relatos, Lula não disse se também aproveitará a conversa para tratar de outros temas na relação do Brasil com Estados Unidos, que vive momento de tensão após nova imposição de taxas do governo Trump aos produtos brasileiros e sanções a autoridades, como a revogação do visto da atual embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) foi procurada, mas não respondeu. Uma pessoa que acompanha as conversas diz que ainda não está fechada uma data para esse telefonema. O petista afirmou mais cedo em entrevista nesta quarta que buscaria Trump, mas não indicou quando isso ocorreria.

— Na semana passada, liguei para o Xi Jinping para falar da necessidade do Conselho de Segurança se reunir. Ontem falei com meu amigo Putin para eles se reunirem e vou falar com o Trump também. São cinco pessoas, se reúnam, tomem um café, um vinho, um uísque, qualquer coisa (...) Você não tem, a nível internacional, uma esfera para discutir isso (conflitos) e chamar a negociação. Eu falei para o Putin e para o Xi Jinping e vou falar para o Trump: se reúnam, pelo amor de Deus. São os membros mais importantes do Conselho de Segurança, as três maiores potências. Se reúnam e coloquem o fim nesse conflito — disse Lula em entrevista ao canal Os Três Elementos.

Ainda segundo relatos dos participantes da reunião, Lula voltou a falar do risco de interferência do governo Donald Trump nas eleições brasileiras, e citou nominalmente o presidente americano e o secretário de Estado, Marco Rubio, que mostraram ter interesse no domínio da direita na América Latina.

Também no encontro, o petista falou que a eleição deste ano será dura, que é preciso mobilizar a militância nas ruas e nas redes sociais e apontou para propostas que quer tratar num eventual Lula 4 nas áreas de educação e ciência e tecnologia; defesa; e do cuidado com a terceira idade. Ele afirmou ainda, segundo os relatos, que não quer ser eleito presidente pela quarta vez para fazer o que já foi feito em gestões passadas.

Além disso, voltou a criticar o controle das emendas parlamentares no Congresso, disse que o governo fica engessado com falta de recursos para investimento e que esse tema precisa ser enfrentado num novo governo. Incentivou ainda a candidatura de nomes da esquerda para o Congresso falando na necessidade de uma base para apoiar o avanço de propostas de interesse da população.

O presidente também foi questionado sobre a participação dele ou não nos debates eleitorais. Nesse momento, segundo os relatos, o presidente do PT, Edinho Silva, que acompanhava o encontro, disse que hoje há mais de 30 pedidos de participação em eventos como esse e que isso será analisado pela coordenação da campanha. A expectativa é que todos os partidos aliados tenham ao menos um representante na coordenação da campanha.

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