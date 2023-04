A- A+

Demissão de ministro Lula só deve anunciar substituto de Gonçalves Dias no GSI na volta da Europa Presidente escalou Ricardo Capelli, número 2 do Ministério da Justiça, para ocupar o cargo de forma interina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que só deve anunciar um substituto para o general Gonçalves Dias no comando do Ministério do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) quando voltar da Europa, na quarta-feira da semana que vem.

Enquanto isso, ele escalou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, para ocupar o cargo de forma interina.

De acordo com um ministro palaciano, o nome do futuro ministro nem sequer começou a ser discutido. Também não está em debate, segundo esse auxiliar de Lula, a possibilidade de o gabinete perder o status de ministério.

O presidente viaja na noite de quinta-feira (20) para Portugal, onde cumprirá agendas até terça-feira (25), quando embarca para Espanha.

A demissão no GSI foi a primeira de um ministro do governo neste mandato de Lula. O general Marcos Edson Gonçalves Dias, mais conhecido como GDias, atuou no comando da segurança pessoal do presidente entre 2003 e 2009.

Na época, ficou conhecido como “sombra” de Lula, ao estar ao lado do petista em todos os deslocamentos, de compromissos oficiais a programas mais amenos, como pescaria.

Após as duas primeiras gestões de Lula, GDias foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Neste período, foi promovido ao posto de general.

