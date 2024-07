A- A+

Congresso Lula sobre aliados no Congresso: "Às vezes, os amigos atrapalham" Lula falou sobre a aprovação de projetos no Legislativo mesmo com o pequeno tamanho de seu partido, o PT, no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta, 31, que, no Congresso, às vezes os amigos atrapalham o governo.

Ele deu a declaração em Várzea Grande (MT) durante cerimônia para anúncio de obras no aeroporto da cidade e nos aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta.

Serão cerca de R$ 372 milhões destinados às ações, de acordo com o Palácio do Planalto



Lula falou sobre a aprovação de projetos no Legislativo mesmo com o pequeno tamanho de seu partido, o PT, em comparação com o número total de deputados e senadores.



"Eu sou presidente da República com um partido que só tem 70 deputados em 513, só tem 9 senadores entre 81, e nós até agora aprovamos tudo que nós mandamos para o Congresso Nacional de interesse do povo brasileiro. Numa demonstração de que você não precisa ter só amigos no Congresso Nacional. Às vezes os amigos atrapalham", disse o presidente da República.



"É importante que a gente tenha pessoas sérias que estejam dispostas a pensar que é possível separar o que é pessoal, o que é político; o que é de interesse do Estado, e o que é de interesse pessoal", disse Lula.



O petista agradeceu à Câmara e ao Senado pelas aprovações, e disse que eventuais divergências são normais.

Segundo ele, é necessário que o governo converse constantemente com o Legislativo.

O presidente também repetiu que a economia precisa que todos tenham um pouco de dinheiro para funcionar.

