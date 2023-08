Lula sobre decisão que arquivou caso Dilma: "Algum pedido de desculpa tem que fazer"

A- A+

O presidente Lula voltou a defender um pedido de desculpas a ex-presidente Dilma Rousseff após decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) pela manutenção do arquivamento da ação das "pedaladas fiscais".

— Eu não sei como fica a situação política brasileira porque a Dilma foi condenada por uma pedalada, e agora a Justiça Federal de Brasília absolveu a Dilma, disse que não cometeu crime. Obviamente que ela não pode querer voltar para o governo porque eu não vou sair para ela entrar, ela via ter que esperar — afirmou Lula durante evento de lançamento de obras do PAC no Piauí.

O presidente continuou, afirmando que "em algum momento" deveria haver um pedido de desculpa.

— Mas eu acho que algum pedido de desculpa em algum momento alguém tem que fazer. Não é possível que você inventa uma mentira, você derruba uma presidenta, destrói parte do Brasil, depois a justiça diz que o crime não existiu e ninguém pede desculpa.

Em 2016, a ex-presidente foi acusada de ter atrasado o repasse a bancos públicos, para melhorar artificialmente as contas do governo federal, o que culminou em seu impeachment.

Apesar do presidente Lula falar que a ex-presidente foi absolvida, o TRF-01 decidiu manter o arquivamento da ação de improbidade administrativa sem entrar na análise de mérito.

