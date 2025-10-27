A- A+

VAGA NO STF Lula sobre indicação de Jorge Messias ao STF: "Deixa eu chegar ao Brasil primeiro" Integrantes do governo dão como certa a decisão do presidente sobre escolher Jorge Messias para substituir Luís Roberto Barroso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que só vai fazer sua próxima indicação ao Supremo Tribunal Federal quando retornar ao Brasil.

Questionado pelo Estadão se indicaria o ministro Jorge Messias, da AGU, no regresso da viagem internacional, Lula desconversou sobre o momento, mas não sobre o nome.





Integrantes do governo dão como certa a decisão do presidente sobre escolher Messias para substituir Luís Roberto Barroso.



"Deixa eu chegar ao Brasil primeiro, deixa eu chegar", afirmou Lula na manhã desta terça-feira, 28, horário local da Malásia.



O presidente saiu do hotel Renaissance, onde se hospedou em Kuala Lumpur, em direção ao aeroporto para voar de volta ao Brasil. A aeronave presidencial deve decolar por volta das 8h e fazer uma parada técnica em Johannesburgo, África do Sul, antes de seguir para Brasília.



Jorge Messias é o nome mais cotado para a vaga no STF. Mas sua indicação foi retardada após Lula se reunir em Brasília com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O senador defende outro nome para a vaga: o de Rodrigo Pacheco, também senador.

