VAGA NO STF

Lula sobre indicação de Jorge Messias ao STF: "Deixa eu chegar ao Brasil primeiro"

Integrantes do governo dão como certa a decisão do presidente sobre escolher Jorge Messias para substituir Luís Roberto Barroso

Lula retorna ao Brasil após cumprir agenda oficial na MalásiaLula retorna ao Brasil após cumprir agenda oficial na Malásia - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que só vai fazer sua próxima indicação ao Supremo Tribunal Federal quando retornar ao Brasil.

Questionado pelo Estadão se indicaria o ministro Jorge Messias, da AGU, no regresso da viagem internacional, Lula desconversou sobre o momento, mas não sobre o nome.

Integrantes do governo dão como certa a decisão do presidente sobre escolher Messias para substituir Luís Roberto Barroso.

"Deixa eu chegar ao Brasil primeiro, deixa eu chegar", afirmou Lula na manhã desta terça-feira, 28, horário local da Malásia.

O presidente saiu do hotel Renaissance, onde se hospedou em Kuala Lumpur, em direção ao aeroporto para voar de volta ao Brasil. A aeronave presidencial deve decolar por volta das 8h e fazer uma parada técnica em Johannesburgo, África do Sul, antes de seguir para Brasília.

Jorge Messias é o nome mais cotado para a vaga no STF. Mas sua indicação foi retardada após Lula se reunir em Brasília com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O senador defende outro nome para a vaga: o de Rodrigo Pacheco, também senador.

