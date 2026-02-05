Lula sobre Lewandowski e Master: "Não tem problema, todo mundo trabalha para alguma empresa"
As declarações ocorreram em entrevista ao UOL News
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, nesta quinta-feira, 5, e disse que o jurista deixou o contrato com o Banco Master quando foi convidado para o governo.
As declarações ocorreram em entrevista ao UOL News, ao ser questionado sobre um contrato do Banco Master que rendeu R$ 5 milhões ao escritório de Lewandowski, divulgado pelo portal Metrópoles.
"O Lewandowski é um dos maiores juristas que este País já produziu. E todo e qualquer bom jurista é contratado por qualquer empresa que esteja com qualquer dificuldade. E o Lewandowski tinha deixado a Suprema Corte, ele fez um contrato para trabalhar no banco. Quando eu o convidei para vir, ele saiu do banco. Sabe, não tem problema nenhum. Todo mundo trabalha para alguma empresa neste País", declarou.
Lula continuou: "O que é importante ter claro é que nós vamos a fundo neste negócio. Nós queremos saber porque o governo do Rio de Janeiro e o Estado do Amapá colocaram dinheiro do fundo dos trabalhadores nesse banco. Qual é a falcatrua que existe entre o Banco Master e o Banco de Brasília? Quem está envolvido".