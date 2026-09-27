Lula, sobre minerais críticos: Brasil não exportará mais riquezas do jeito que era antes
Presidente defende que os minerais críticos sejam industrializados em território nacional
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o Brasil deve investir em tecnologia para que "não fique devendo nada ao mundo" e voltou a defender que os minerais críticos sejam industrializados em território nacional.
"Nós não vamos exportar mais as nossas riquezas do jeito que eram exportados", declarou em entrevista à Band que foi ao ar na noite deste domingo, 27, no programa Canal Livre, pela na BandNews TV.
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E prometeu: "A gente quer processar aqui, quer industrializar aqui, fazer processo de transformação aqui, por isso nós vamos formar milhares e milhares de jovens preparados para tratar dessa nova fonte de riqueza para esse País. Vamos aproveitar essas chances para fazer esse País virar um País de classe média "