Lula sobre MP do IOF: misturar isso com eleição é "pobreza de espírito extraordinária"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou nesta quarta-feira, 8, a politização nas negociações em curso no Congresso em torno da Medida Provisória 1.303/2025, que prevê alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Se ela não for aprovada, vamos ver como é que nós vamos fazer", afirmou após evento no Palácio do Planalto no período da tarde. O presidente foi até os jornalistas que estavam em área reservada para falar do assunto.



"Se alguém quer misturar isso com eleição, eu sinceramente só posso dizer que é uma pobreza de espírito extraordinária. Qualquer um pode dizer que a proposta é dele. Qualquer deputado pode se vangloriar que ele foi quem votou favorável", afirmou Lula.



Mais cedo, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que o Ministério da Fazenda tem um "arsenal de opções" em caso de derrota da MP.





Ele, porém, não detalhou as opções e disse que serão estudadas depois.



A validade da MP termina nesta quarta. Para continuar em vigor, a proposta precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado até as 23h59.



Porém, a sessão de votação dos deputados ainda não foi aberta. Parlamentares e agentes do governo seguem negociando o teor da matéria, que ainda contém muitos pontos de impasse.

