Eleição 2026 Lula sobre pré-candidatura de Flávio Bolsonaro: 'Quem inventa muito nome é porque não tem nenhum' O presidente minimizou a possível candidatura do filho de Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou em dúvida o lançamento da pré-candidatura de Flavio Bolsonaro à presidência da República e disse que "quem inventa muito nome é porque não tem nenhum". O Palácio do Planalto considera praticamente "remota" a possibilidade de o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro consolidar a candidatura diante da contrariedade do Centrão ao nome e ao apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP):

— A gente não escolhe candidato adversário. Vejo toda hora Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Michelle, Eduardo, inventando um monte de nome. Quem inventa muito nome é porque não tem nenhum. Eles estão em dúvida porque eles sabem que eles perderam as eleições em 2026. Nós passamos dois anos para reconstruir esse país e esse ano é ano da colheita, estamos colhendo melhor política de inclusão social que esse país já teve. E o ano que vem será ano da verdade em que país vai se dar conta do que está acontecendo nesse país — disse Lula em entrevista à TV Alterosa, em Minas Gerais.

Lula e seu entorno consideram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o mais competitivo candidato do grupo adversário, mas não veem eleição fácil com o nome Bolsonaro na urna.

Uma ponderação feita por lulistas é que Flávio Bolsonaro, embora seja o nome mais moderado da família, terá dificuldade de juntar o Centrão em torno da sua candidatura, pois carrega o desgaste de ser um Bolsonaro e indicado pelo pai, que cumpre pena em um processo de condenação por tentativa de golpe de estado. O PT já trabalha para rachar partidos no centrão como MDB, PSD, Republicanos e PP nos estados e ter pelo menos parte dos apoios.

Durante a entrevista, Lula respondeu a críticas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) de que seu governo seria "uma bomba relógio". Também ironizou a possibilidade de candidatura presidencial de Zema fazendo uma referência ao episódio em que o governador mineiro publicou um vídeo em suas redes sociais comendo uma banana com casca:

— Ele vai ter que pedir (votos) para o povo. É uma diferença muito grande (entre internet e campanha de rua). Vai ter que ir para a rua, vai ter que convencer, vai ter que explicar o que fez em Minas Gerais, e eu sinceramente prefiro comer um pão com mortadela do que banana com casca. Desde pequeno aprendi a descascar banana. Nem macaco come banana com casca, é uma coisa civilizatória.

