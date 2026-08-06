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ELEIÇÕES 2026

Lula sobre uso das redes: 'Por mais liberdade que a gente tenha, a gente tem que ter limite'

Durante sanção de lei sobre crimes contra menores na internet, presidente defende equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilização

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Presidente Lula disse ser um defensor da liberdade de expressão, mas que isso não pode ser confundido com atos violentos praticados virtualmente.Presidente Lula disse ser um defensor da liberdade de expressão, mas que isso não pode ser confundido com atos violentos praticados virtualmente. - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (6), que é preciso colocar limites nas formas de se expressar nas redes sociais, que, segundo ele, é quando se fere outras pessoas.

"Por mais liberdade que a gente tenha, a gente tem que ter limite. O limite é não ferir a liberdade do outro", disse o presidente.

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Durante cerimônia no Palácio do Planalto, quando foi sancionado o projeto de lei que endurece os crimes cometidos contra crianças e adolescentes no ambiente digital, Lula disse ser um defensor da liberdade de expressão, mas que isso não pode ser confundido com atos violentos praticados virtualmente.

"Todos defendemos a liberdade de expressão, que é o direito das pessoas se manifestarem contra ou a favor de alguma coisa. Mas a gente não permite que a liberdade de expressão seja confundida com genocídio, assassinos, violência e banalidade contra o ser humano", declarou Lula.

Ele também cobrou dos seus assessores que o combate a essas infrações seja feito com maior celeridade.

"A luta contra o crime digital precisa de mais rapidez, porque ele é mais rápido que um crime que a gente estava habituado na vida real", disse.

Nesta quinta, Lula sancionou o projeto de lei nº 3.066/2025. A nova medida cria ferramentas para enfrentar e reprimir crimes sexuais contra menores no ambiente digital, com foco especial no uso de inteligência artificial. Além disso, foram endurecidas penas referentes a crimes sexuais contra crianças e adolescentes

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