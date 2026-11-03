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GOVERNO LULA Lula: sociedade civil não pode permitir continuidade das bets Lula chamou a atenção de seus seguidores para uma audiência pública que será realizada nesta terça no STF sobre o assunto

O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira, 3, que "a sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets". A fala foi em um curto vídeo publicado em suas redes sociais.

Lula chamou a atenção de seus seguidores para uma audiência pública que será realizada nesta terça no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto.

"Me parece que tem mais gente participando que interessa que as bets continuem funcionando, do que as pessoas que são contra as bets", afirmou o presidente. "É importante que a sociedade civil participe para que haja justiça na decisão."

E finalizou: "A sociedade civil não pode permitir a continuidade das bets.

O vídeo foi gravado logo após os exercícios matinais que o presidente costuma fazer. A voz de Lula continuava mais rouca que o normal - reflexo da intensa reta final de campanha eleitoral.

A audiência no STF foi chamada pelo ministro Luiz Fux, relator de um processo no Supremo sobre a proibição das bets.

As apostas foram extintas do mercado regulado por uma medida provisória assinada por Lula durante a campanha eleitoral.

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