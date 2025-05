A- A+

GOVERNO FEDERAL Lula sonda Boulos para assumir Secretaria-Geral, ministério com assento no Palácio do Planalto De acordo com aliados, convite está condicionado à presença do deputado até o fim do governo, abrindo mão de disputar eleição do ano que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sondou o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) sobre a possibilidade de ele assumir a Secretaria-Geral da Presidência, pasta com assento no Palácio do Planalto responsável por fazer a relação entre o governo e os movimentos sociais.

De acordo com integrantes da gestão petista, a conversa aconteceu em meados do mês passado no Palácio da Alvorada. Lula quis saber se Boulos aceitaria abrir mão de disputar a eleição do ano que vem, para, caso seja nomeado, poder ficar no cargo até o fim do mandato do petista. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Globo.

Auxiliares do presidente disseram que a decisão sobre a entrada de Boulos no governo ainda não foi tomada. Depois da reunião de abril, não houve mais conversas de Lula com Boulos.

Caso seja escolhido, o deputado do PSOL substituiria o atual ministro Márcio Macêdo, cuja saída do governo é especulada desde o ano passado. O atual titular da Secretaria-Geral foi criticado por Lula por causa da baixa adesão no ato de celebração do Dia do Trabalho no ano passado, que teve a presença do presidente.

Há uma avaliação ainda no Planalto que o governo precisa intensificar a relação com os movimentos sociais de olho na disputa eleitoral do ano que vem. Boulos iniciou sua atuação política como líder do Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

O deputado também mantém uma relação estreita com Lula. O presidente bancou o apoio do PT à candidatura de Boulos a prefeito de São Paulo no ano passado, quando ele foi ao segundo turno e perdeu para Ricardo Nunes (MDB).

Em 2022, Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo, escolhido por 1.001.453 eleitores. Por isso, a sua eventual saída da disputa eleitoral no ano que vem pode prejudicar o PSOL, que lutará para superar a cláusula de barreira. No PT, é discutida a possibilidade de Boulos migrar para o partido.

