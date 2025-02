Lula sugere parceria com Tarcísio para 'acabar com palafitas' no litoral de SP

A- A+

SÃO PAULO Lula sugere parceria com Tarcísio para 'acabar com palafitas' no litoral de SP Potenciais adversários em 2026, presidente e governador estiveram juntos nesta quinta

O presidente Lula (PT) sugeriu uma parceria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para acabar com as casas de palafitas na Baixada Santista.



Os dois estiveram juntos nesta quinta para anunciar o edital do túnel submerso que ligará Santos ao Guarujá, uma obra que será tocada em conjunto pelos governos federal e estadual.

Em entrevista ao Balanço Geral da Record TV de Santos, o presidente afirmou que vai conversar com o governador para fazer um projeto habitacional na região.

Santos abriga a maior favela de palafitas do país, o Dique da Vila Gilda, onde moram cerca de 20 mil pessoas, mas também há comunidades em condições semelhantes em outras cidades, como São Vicente e Guarujá.

— Eu quero conversar com o governador para ver se ele está disposto a fazer uma parceria com o governo federal para a gente acabar com essas palafitas e fazer moradia decente para o povo que mora na palafita, que é uma moradia degradante. Se o Tarcísio quiser, nós podemos fazer uma parceria e começar a fazer um projeto habitacional para a gente fazer com que o povo viva de forma decente e digna — falou Lula na entrevista.

O petista ainda destacou que obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na região, como o túnel e o Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá, vão ajudar a desenvolver as cidades litorâneas, trazendo mais "investimentos, turistas, empregos" e melhorando o trânsito.

Ataques a Bolsonaro

Lula usou a entrevista para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segundo ele "não falava com nenhum governador".



Potenciais adversários em 2026, Lula e Tarcísio participaram do evento no Parque Valongo, em Santos, em clima amistoso e um ao lado do outro.

— Eu não tenho veto a nenhum governador, a nenhum prefeito, porque eu estou preocupado com os interesses do povo. Nós tivemos um presidente que não falava com nenhum governador, viajava o brasil inteiro e não conversava com ninguém. Eu sou o contrário, eu quero conversar com os governadores e prefeitos, e embora ele (Tarcísio) seja um opositor a mim, ele é o governador e eu tenho que respeitar — destacou na entrevista.

Veja também