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ELEIÇÕES 2026 Lula supera Flávio Bolsonaro nos dois turnos da eleição, aponta pesquisa Futura Petista aparece à frente de Flávio Bolsonaro e dos demais adversários em todos os cenários de segundo turno

Pesquisa Futura divulgada nesta terça-feira, 11, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no 1º e 2º turnos da eleição presidencial.

A Futura ouviu 2.000 eleitores, com 16 anos ou mais, por meio de entrevista telefônica assistida por computador, de 3 a 7 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08109/2026.

Em um cenário de 1º turno com 11 candidatos, Lula registra 38,8%, à frente do seu principal oponente, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que alcança 34,1%. Na sequência, surge o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 5,9%.

O ativista Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) têm 3,6%, cada.

O escritor Augusto Cury (Avante) atinge 1,2%, seguido por Rui Costa Pimenta (PCO), com 0,8%, Samara Martins (UP), com 0,7%, e Cabo Daciolo (Mobiliza), com 0,4%.

Edmilson Costa (PCB) tem 0,1% Hertz Dias (PSTU) não pontuou. Nenhum dos candidatos, brancos e nulos somam 6,2%, enquanto eleitores que não sabem, não responderam ou estão indecisos são 4,8%.

Lula também lidera no cenário com menos candidatos, com 36,3%, em empate técnico, dentro da margem de erro, com Flávio Bolsonaro, que registra 32,7%. Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 7,7%, seguido por Romeu Zema (Novo), com 4,4%, e Renan Santos (Missão), com 3,8%. O escritor Augusto Cury (Avante) atinge 1,6% e Cabo Daciolo (Mobiliza) registra 1,2%. Nenhum dos candidatos, brancos e nulos somam 8,3%, enquanto eleitores que não sabem, não responderam ou estão indecisos são 3,9%.

2º turno



Segundo o levantamento, Lula venceria todos os demais candidatos testados em um eventual 2º turno.

Em um cenário contra Flávio Bolsonaro, o petista aparece numericamente à frente com 46,5%, enquanto o parlamentar do PL tem 44%. Os dois estão, portanto, tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Quando o candidato da oposição é Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 45,3%, contra 39,2% do ex-governador de Goiás. O petista também lidera os cenários contra Romeu Zema (Novo), por 46,5% a 39,8%, e Renan Santos (Missão), por 47,3% a 33,3%.P

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