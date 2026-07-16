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TARIFAÇO Lula conversa com chanceler brasileiro para avaliar alcance de taxa de 25% imposta pelos EUA Palácio do Planalto disse que "repudia" a taxa, afirmou que vai acionar instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade e criticou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler Mauro Vieira conversaram por telefone nesta quinta-feira para avaliar a decisão dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

Na conversa, Lula e o ministro das Relações Exteriores também trataram sobre o alcance da medida, que possui uma lista de exceções que abrange produtos importantes da pauta de exportações do Brasil, como carne e suco de laranja.

Nas primeiras horas da manhã, Lula e auxiliares próximos também trataram sobre a melhor forma de calibrar a reação do Palácio do Planalto à Casa Branca. A gestão petista considera a sanção americana injusta.



Em nota divulgada na madrugada de quinta, o Palácio do Planalto disse que "repudia" a taxa, afirmou que vai acionar instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade e criticou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida entra em vigor na semana que vem, em 22 de julho.

A decisão foi tomada após a investigação da Seção 301 pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). A investigação tratava de acusações sobre supostas práticas desleais de comércio e apurava se ações do Brasil, como o uso do Pix, o desmatamento ilegal e a dificuldade dos EUA em ter acesso ao mercado de etanol brasileiro, prejudicariam as empresas americanas.

A taxação deixará fora laranja, suco de laranja, carne, café, petróleo e gás, além de peças e componentes aeroespaciais. Todos esses são produtos importantes da pauta de exportações brasileiras para os EUA.

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