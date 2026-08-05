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Brasil Lula telefona para Petro, que se despede do governo colombiano nesta semana De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula agradeceu Petro pelo diálogo mantido desde 2023, quando o brasileiro assumiu o governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta quarta-feira, 5, para o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. A conversa foi em tom de despedida, já que Petro passará o cargo para o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, nesta sexta-feira, 7.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula agradeceu Petro pelo diálogo mantido desde 2023, quando o brasileiro assumiu o governo. O colombiano foi um dos principais aliados do petista, que agora terá mais um vizinho governado pelo ultraconservadorismo.

"O presidente Lula agradeceu a Gustavo Petro pelo diálogo produtivo e pela estreita cooperação mantidos durante o período em que estiveram simultaneamente à frente de seus países. Destacou, ainda, o compromisso do presidente colombiano com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e o fortalecimento da integração regional", diz a nota.

Lula e Petro também comentaram sobre a descoberta conjunta de gás natural pela Petrobras e pela estatal colombiana Ecopetrol no poço exploratório Sandia-1, em águas profundas colombianas.

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