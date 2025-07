A- A+

BRASIL Lula telefonou para Moraes logo após Estados Unidos anunciarem sanções Presidente havia acabado de sair do Planalto para almoçar e fez contato com ministro para se solidarizar com ministro

Minutos depois de ser informado sobre a decisão dos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula deixou o Palácio do Planalto para almoçar no Alvorada pouco antes da decisão sair. O trajeto entre o local de trabalho e a residência oficial dura cerca de cinco minutos. Antes mesmo de almoçar, o presidente fez contato com Moraes para demonstrar solidariedade.

Em seguida, Lula convocou uma reunião com seus principais ministros para discutir o tema. A reunião de emergência foi chamada pelo presidente antes dos Estados Unidos publicarem o decreto sobre as tarifas.





No encontro no fim da tarde no Planalto, Lula e os ministros classificaram o enquadramento de Moraes na Lei Magnitsky como “inaceitável”.

