ELEIÇÕES 2026 Lula tem 35,8% e Tarcísio, 17,1%, no 1º turno de 2026, diz pesquisa CNT/MDA No último levantamento, em junho, Lula aparecia com 30% e Tarcísio, com 18%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no 1° turno das eleições presidenciais de 2026, se as eleições fossem hoje, mostra pesquisa CNT/MDA publicada nesta segunda-feira, 8, em um dos cenários estimulados - quando os entrevistados recebem lista com os nomes dos candidatos.

Lula aparece com 35,8% das intenções de voto. Já Tarcísio tem 17,1%. No último levantamento, em junho, Lula aparecia com 30% e Tarcísio, com 18%, o que mostra um acréscimo de quase seis pontos porcentuais do petista.

Na sequência, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 11,6% das intenções de voto; os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 10%, de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,2%, e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,6%.

Nesse cenário, foram 12,4% dos entrevistados que disseram votar branco ou nulo, e 5,3% ainda estão indecisos.

A pesquisa também testou o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no lugar do governador paulista. Com essa configuração, Lula ganha com vantagem maior: o presidente tem 37,1% das intenções de voto, enquanto Eduardo aparece com 14,6%

Eduardo mora nos Estados Unidos e é indiciado por interferir no curso do processo penal que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por golpe de Estado. O deputado já afirmou que tem medo de ser preso se retornar ao Brasil e sugeriu concorrer à Presidência do Brasil "virtualmente".

Na sequência, os mesmos nomes configuram a ordem, com porcentuais levemente distintos: Ciro com 12,3%, Ratinho com 10,9% e Caiado com 4,5%. Brancos e nulos são 11,8% e indecisos, 4,6%.

A pesquisa também testou o nome de Bolsonaro, que está inelegível por decisões da Justiça Eleitoral. Réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) e na semana final do julgamento, Bolsonaro também perderia de Lula. O petista é preferência de 36,2% dos entrevistados, contra 29,7% para o ex-presidente.

No levantamento anterior, de junho, Lula aparecia com 31% e Bolsonaro, com 32%.

Rejeição: 58% dizem que não votariam em Bolsonaro e 50%, em Lula

A pesquisa também mostra que Bolsonaro tem o maior índice de rejeição entre cinco nomes listados como possíveis candidatos, com 58% afirmando que não votariam nele se a eleição fosse hoje

Para a mesma pergunta, Lula recebeu 50% de rejeição de voto, Ciro, 40%, Tarcísio, 34% e Ratinho, 33%.

2º turno: Lula derrotaria os seis oponentes

Em um eventual segundo turno da disputa pela Presidência, Lula venceria de todos os seis oponentes. A maior vantagem é contra Bolsonaro, com oito pontos porcentuais. A menor, contra Ciro Gomes, com 3,4 pontos de vantagem para o petista.

A Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA realizou 2.002 entrevistas entre os dias 3 e 6 de setembro, em 140 municípios de todos os Estados. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.



