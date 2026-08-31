A- A+

Eleições 2026 Lula tem 47,1% e Flávio Bolsonaro registra 42,6% no segundo turno, aponta Atlas/Bloomberg Na disputa do primeiro turno, o levantamento indica também uma oscilação negativa dos candidatos do PT e do PL e o crescimento de Augusto Cury (Avante) para a terceira posição

A vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) num provável segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) caiu 1,8 ponto porcentual, segundo a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Lula, que no levantamento do fim de julho tinha 49,2% das intenções de voto, agora registra 47,1%. Flávio Bolsonaro, por sua vez, ficou quase estável: de 42,9% passou a 42,6%. Com isso, a diferença entre ambos recuou de 6,3 pontos para 4,5, uma oscilação acima da margem de erro de um ponto porcentual para cima ou para baixo.

Na disputa do primeiro turno, o levantamento indica também uma oscilação negativa dos candidatos do PT e do PL e o crescimento de Augusto Cury (Avante) para a terceira posição. O petista tem 43,4% das intenções de voto, seguido de Flávio, com 33,7%, no primeiro turno. Depois, vêm Cury (7,8%); Renan Santos, do Missão, (7,6%); Ronaldo Caiado, do PSD, (3,3%); e Romeu Zema, do Novo (1%).

Em relação à pesquisa anterior, referente ao mês de julho, Lula caiu 1,6 ponto porcentual, e Flávio perdeu 2,3 pontos porcentuais.

Cury, com 7,8%, cresceu 6,2 pontos porcentuais no 1º turno em relação ao último levantamento, quando aparecia com 1,6%. Até então, ele figurava sempre atrás de Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Nos últimos dias, o candidato teve um "boom" de seguidores em suas redes sociais.

Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 25 e 30 de agosto de 2026, após o debate presidencial promovido por Band e Estadão, com parceria de TV Cultura, Gazeta e Jovem Pan (23), as sabatinas promovidas pela TV Globo (25 a 30) e o início do horário gratuito eleitoral (28).

Intenção de voto no 1º turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg (31/8):

- 43,4% - Lula (PT)

- 33,7% - Flávio Bolsonaro (PL)

- 7,8% - Augusto Cury (Avante)

- 7,6% - Renan Santos (Missão)

- 3,3% - Ronaldo Caiado (PSD)

- 1,9% - Pablo Marçal (PRTB)

- 1,0% - Romeu Zema (Novo)

- 0,9% - Samara (UP)

- 0,1% - Rui Costa Pimenta (PCO)

- 0,1% - Wilson Grassi (Democrata)

- 0,1% - Branco/Nulo

- 0,2% - Não sei

Cenários de 2º turno conforme pesquisa Atlas/Bloomberg (31/8):

2º Turno: Lula x Flávio Bolsonaro

- 47,1% - Lula

- 42,6% - Flávio Bolsonaro

- 10,3% - Branco/Nulo/Não sei

2º Turno: Lula x Caiado

- 46,6% - Lula

- 41,0% - Caiado

- 12,3% - Branco/Nulo/Não sei

2º Turno: Lula x Zema

- 47% - Lula

- 40,7% - Zema

- 12,3% - Branco/Nulo/Não sei

2º Turno: Lula x Renan Santos

- 47,5% - Lula

- 26,0% - Renan Santos

- 26,6% - Branco/Nulo/Não sei

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi feita entre os dias 25 e 30 de agosto de 2026, com base numa amostra de 5.014 pessoas respondentes e margem de erro de 1% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07972/2026.

Veja também