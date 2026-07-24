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Eleições 2026 Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro soma 43% no segundo turno, aponta pesquisa Datafolha Eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não escolher nenhum dos candidatos somam 9%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto em um eventual 2º turno da eleição presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que registrou 43%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24). Lula oscilou um ponto para cima, dentro da margem de erro, em relação à pesquisa divulgada no mês passado. Já Flávio manteve a mesma pontuação.

No último levantamento, divulgado em 20 de junho, o atual presidente registrou 47%, contra 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno.

Eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não escolher nenhum dos candidatos somam 9%. Já os eleitores que afirmaram não saber em quem votar são 1%.

No cenário em que o candidato da oposição é Ronaldo Caiado (PSD), Lula chega a 47% das intenções de voto, e o ex-governador de Goiás, a 40%. O presidente também venceria o ex-governador Romeu Zema (Novo) por 48% a 40%.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, de 22 a 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01166/2026.

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