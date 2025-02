A- A+

Governo Lula tem "força e vigor" para "mexer no segundo tempo", diz Padilha após popularidade despencar Presidente do PT, Gleisi Hoffmann atribui queda, entre outros motivos, "à maior fake news de todos os tempos"

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira que o presidente Lula tem força e vigor adequados para reagir e mexer no que tem que ser mexido na segunda metade do governo e assim reverter a queda de popularidade apontada pelo Datafolha.

— O presidente Lula tem a humildade e a experiência necessárias para ler e a força e vigor adequados para reagir e mexer no que tem que ser mexido no segundo tempo do jogo — disse Padilha,

O ministro citou a queda da inflação e do dólar com sinais de que o quadro pode ser alterado.

— O IPCA de janeiro já foi o menor desde 2012, o dólar já tem trajetória de queda , com trabalho, sem truques ou malabarismos.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostrou que a avaliação positiva do governo caiu 11 pontos percentuais, de 35% para 24%, nos últimos dois meses.

O atual patamar de ótimo/bom, no início da segunda metade do terceiro mandato de Lula, é inédito para o petista em todas as suas gestões à frente do Palácio do Planalto.

A avaliação negativa do governo (ruim ou péssima) também é recorde e subiu, no período, de 34% para 41%. Já o percentual da população que considera a gestão regular variou de 29%, em dezembro, para 32% no levantamento mais recente.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse nas redes sociais que os números são resultado de um período ruim do governo.

“A pesquisa Datafolha é o reflexo dos dois meses mais difíceis para este governo. Tivemos a especulação desenfreada com o câmbio, que também afetou os preços dos alimentos, o aumento do imposto estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento dos juros, o terrorismo sobre o resultado fiscal e a maior fakenews de todos os tempos, sobre a taxação do pix”, afirmou.

De acordo com a dirigente, cotada para ser ministra da Secretaria-Geral, agora é necessário agora resolver problemas, como o do processo dos alimentos.

“Agora temos que virar esta página, cuidando dos problemas reais do nosso povo, especialmente do preço dos alimentos, como determinou o presidente Lula. Implantar o programa da distribuição de gás, a isenção do IR até R$ 5 mil e as novas linhas de crédito acessível para a população, que Lula já anunciou, e continuar ajudando quem mais precisa, como aconteceu com a Farmácia Popular, que agora entrega de graça todos os medicamentos da lista”, disse.

De acordo com Gleisi, é necessário manter “a geração de empregos, o crescimento dos salários e da economia, que são as grandes marcas do governo”.

“E fazer a disputa política com uma oposição que torce contra o Brasil. Comparar como estava o país e o que estamos fazendo no crédito, na recuperação da indústria, no financiamento da agricultura, na educação com o Pé de Meia, escolas integrais e creches; no Bolsa Família, na construção de casas e tantos outros programas. Governar olhando para as pessoas e para o país nunca é fácil, porque isso contraria muitos interesses. Mas é nesse rumo que vamos virar o jogo, fazendo a disputa política com uma oposição que torce contra o Brasil, mostrando o que foi, o que está sendo e o que ainda vai ser feito. Vamos em frente e a luta”.

Veja também