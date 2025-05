A- A+

SAÚDE Lula tem mal-estar, suspende agendas e passa por exames em hospital O presidente tinha reuniões previstas com a ministra da Gestão, Esther Dweck, e com os ministros da Fazenda (Fernando Haddad) e da Casa Civil (Rui Costa)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou as agendas no Palácio do Planalto após um mal-estar e deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para passar por exames nesta segunda-feira.

O presidente tinha reuniões previstas com a ministra da Gestão, Esther Dweck, e com os ministros da Fazenda (Fernando Haddad) e da Casa Civil (Rui Costa).

Em dezembro do ano passada, Lula passou por cirurgia para drenar um hematoma na cabeça. Na época, ele foi à unidade de saúde em Brasília após sentir dores de cabeça, e fez exames que indicaram sangramento. A equipe médica optou pela transferência a São Paulo, onde o procedimento cirúrgico foi feito.

O hematoma foi causado por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, sofrida pelo presidente no dia 19 de outubro ao se sentar errado em um banco para cortar as unhas.

Veja também