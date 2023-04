Lula tem primeira baixa mais tarde que Bolsonaro, e antes que em seus mandatos anteriores

A- A+

O primeiro escalão do governo Lula 3 teve nesta quarta-feira sua primeira baixa. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, pediu demissão após 108 dias no cargo, em meio a desgaste provocado pela divulgação de imagens que mostram o general no Palácio do Planalto durante a invasão do prédio ocorrida em 8 de janeiro por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No governo anterior, a primeira queda de um ministro ocorreu 48 dias após a posse de Bolsonaro. Na ocasião, Gustavo Bebianno deixou a Secretaria-Geral da Presidência em meio a um impasse envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente.

Bebianno havia sido coordenador da campanha bolsonarista em 2018 e, após deixar o governo, afastou-se do ex-aliado. O ex-ministro morreu em março de 2020, aos 56 anos, após passar mal em sua casa em Teresópolis, Região Serrana do Rio.

Já na gestão do antecessor de Bolsonaro, a primeira substituição na equipe ministerial se deu ainda mais cedo. Michel Temer (MDB) assumiu o governo interinamente em 13 de maio de 2016, após o início do processo de impeachment contra Dilma Rousseff (PT).

Apenas dez dias depois, em 23 de maio, o então ministro do Planejamento, Romero Jucá, pediu demissão por conta do escândalo que enfrentava em razão da revelação da gravação de uma conversa sua com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. No diálogo, Jucá sugere um “pacto” para barrar a Operação Lava-jato “com Supremo, com tudo”.

Em seu primeiro mandato como presidente, Dilma demitiu Antonio Palocci em 7 de junho de 2011, passados 157 dias de sua posse na Presidência. O então chefe da Casa Civil, que mais tarde viria a ser preso e se tornar colaborador da Lava-jato, enfrentava à época acusações de enriquecimento ilícito.

A primeira baixa do governo Dilma 2 ocorreu 76 dias após o começo do novo mandato. Depois de protagonizar bate-boca na Câmara dos Deputados, o então ministro da Educação, Cid Gomes, pediu demissão do cargo em 18 de março de 2015.

Já Lula demitiu, em seu primeiro mandato na Presidência, a ministra Benedita da Silva da pasta de Assistência e Promoção Social passados 387 dias do início do seu governo. Benedita enfrentou desgaste por conta de uma viagem feita à Argentina, com uso de recursos públicos, para um evento evangélico.

A primeira queda do governo Lula 2, por sua vez, ocorreu 142 dias após o começo do segundo mandato do petista: foi de Silas Rondeau, de Minas e Energia, acusado de ter recebido propina de uma empreiteira.

