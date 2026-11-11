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Internacional Lula tem primeiro encontro presencial com presidente interina da Venezuela na COP31 Os dois líderes também reforçaram a perspectiva de ampliação de investimentos brasileiros no setor petrolífero da Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (11) com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, às margens da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia. Esse foi o primeiro encontro presencial entre os dois desde que Delcy assumiu o cargo, em janeiro, quando os Estados Unidos depuseram o então presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Lula e Delcy expressaram disposição em "retomar plenamente" as relações bilaterais, no mais alto nível, de acordo com comunicado da Secretaria de Comunicação Social. A Venezuela chegou a solicitar uma reunião presidencial na Assembleia Geral da ONU, em setembro, mas a equipe do petista alegou falta de espaço na agenda ao recusar a proposta.

Durante o diálogo na COP, Lula indicou interesse em dar continuidade às negociações do Acordo de Complementação Econômica n. 69 (ACE-69), um tratado de livre-comércio assinado em 2012, mas que tem sido alvo de divergências.

O presidente brasileiro também se mostrou disposto a negociar tarifas aplicadas a automóveis brasileiros. Segundo a nota, Delcy sugeriu que o Brasil enviasse a Caracas uma delegação negociadora para tratar dos dois temas.

Os dois líderes também reforçaram a perspectiva de ampliação de investimentos brasileiros no setor petrolífero da Venezuela.

Acertaram, então, visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ainda este ano. Conforme o comunicado, Lula reafirmou determinação em estreitar relações com todos os países da América do Sul no quarto mandato.

"Os dois presidentes concordaram em manter contato para aprofundar a discussão sobre possíveis áreas de cooperação", diz o texto.

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