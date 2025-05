Lula tem reuniões com ministros da Defesa, Minas e Energia e Mulheres nesta sexta-feira (2)

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda nesta sexta-feira, 2, com reuniões no Palácio do Planalto.

Às 9h, Lula se encontra com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em seguida, às 10h, recebe o ministro da Defesa, José Múcio.



Durante a tarde, o presidente tem audiência às 15h com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Uma hora depois, às 16h, Lula se reúne com o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola, e com o chefe do Gabinete Adjunto de Agenda do Gabinete do Presidente da República, Oswaldo Malatesta.

