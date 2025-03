A- A+

BRASIL "Lula tem todas as condições de disputar uma eleição", diz Kalil sobre 2026 Médico do presidente deu entrevista ao programa Roda Viva, quando afirmou que o acidente que sofreu no ano passado não impedirá um quarto mandato

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira que o mandatário "tem todas as condições" para disputar a reeleição no próximo ano e exercer um quarto mandato. Segundo Kalil, Lula está "saudável".

— Ele tem todas as condições de disputar uma eleição, de exercer o cargo. O presidente é uma pessoa saudável e que se cuida.





O médico do presidente falou ainda sobre o acidente que ele sofreu no ano passado, no banheiro do Palácio do Alvorada. Ao bater a cabeça, Lula chegou a ter uma hemorragia e foi submetido a uma cirurgia no cérebro. O doutor afirma que este episódio não impedirá "qualquer campanha ou futuro governo".

— (Lula) teve os problemas de saúde, que todos nós temos, mas esse último não foi doença, foi acidente. Ele tem todas as condições. Isso não impedirá qualquer campanha ou futuro governo.

Em 19 de outubro, Lula sofreu uma queda enquanto cortava as unhas da mão. Em dezembro, após sentir fortes dores de cabeça, foi internado e passou por uma cirurgia após ser transferido para São Paulo. Ele ficou cinco dias internado.

